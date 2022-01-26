Ветеринары Ленобласти развернули антиковидную обработку социальных объектов

Противоэпизоотическая служба управления ветеринарии Ленинградской области проводит дезинфекцию общественных мест в регионе

Уже прошла дезинфекция музея-заповедника «Прорыв блокады Ленинграда» и помещений МФЦ Ленобласти.

С начала 2022 года госветслужбой обработано 72 общественных объекта общей площадью 161 тысяча квадратных метров. Обработка ведется дезинфицирующим средством кемицид.

Адреса дезинфекций согласовываются с местными оперативными штабами по борьбе с коронавирусом. Горячая линия Комитета госжилнадзора Ленобласти — (812) 539-51-73.

Ветеринарные службы Ленобласти помогают в борьбе с COVID-19 с 30 марта 2020 года. В последствии эта практика будет признана Минсельхозом РФ и Уполномоченным по правам человека в РФ, как уникальная. А сами ветеринары получат благодарности Министерства сельского хозяйства РФ, губернатора Ленобласти, областного ЗакСобрания, комитета по АПК региона.