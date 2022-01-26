Фоторепортаж: «Уроки доброты» в школах Ленинградской области

Стартовавшая в регионе акция «Уроки доброты» набирает обороты: школы активно подхватывают инициативу и проводят тематические классные часы.

Педагоги и психологи самостоятельно выбирают тему и структуру урока. Главная задача – напомнить о том, как важна помощь и поддержка, соучастие. На уроках обсуждаются острые вопросы, которые ставят дети, разбираются реальные ситуации из жизни.

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Как уже ранее писал ivbg.ru, после издевательств школьников над сверстницей в Никольском Тосненского района Ленобласти возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Установлено, что днем 11 января у дома № 3 на Первомайской улице четверо подростков били руками и ногами по голове и телу 13-летней девочки. У шестиклассницы остались синяки и раны на плече. В избиении подозреваются 12-летний и двое 14-летних подростков, а также 17-летний юноша. Все после разговора с полицейскими отпущены.