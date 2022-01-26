Возгорание в складском помещении на площади 600 квадратных метров пытаются ликвидировать спасатели.

По информации регионального МЧС, сообщение о пожаре на Фрезерной улице в Гатчине поступило в 14:03, 26 января. Пламя охватило 600 квадратных метров ангара для хранения.

В ликвидации пожара были задействованы дежурные смены 42, 43 и 103 пожарных частей. Всего на месте происшествия было задействовано 12 человек и три единицы спецтехники.

К 14:45 пожарным удалось локализовать возгорание. Информация о пострадавших пока не поступала.