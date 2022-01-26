В течение 2021 года на переездах Октябрьской железной дороги произошли 18 ДТП. Травмы получили восемь человек, из них четверо умерли. Главная причина аварий – нарушение правил проезда по переездам.
В Ленинградской области за 2021 год произошло восемь аварий – в четыре раза больше, чем в 2021 году.
В Санкт-Петербурге, Карелии, Мурманской и Тверской областях произошли по два ДТП с участием автотранспорта. А в Новгородской и Псковской – по одному.
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26.01.2022 64