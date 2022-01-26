Владимир Путин потребовал не прекращать плановую медицинскую помощь детям

Президент сделал соответствующее замечание в ответ на доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о ситуации с распространением COVID-19 в России.
«У нас некоторые лечебные заведения детского профиля сворачивают, к сожалению, свою работу по оказанию плановой помощи. Все-таки нужно хотя бы в отношении детей сделать все возможное для того, чтобы плановая помощь не останавливалась», – сказал Владимир Путин
Ранее из-за роста детской заболеваемости COVID-19 в Москве на три недели была отменена плановая госпитализация в детские больницы.
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