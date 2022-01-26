Умершему от коронавируса ребенку в Петербурге был всего один год

Скончавшийся от Covid-19 в детской больнице им. Филатова мальчик был еще совсем малышом.

В комитете по здравоохранению Петербурга вечером, 26 января подтвердили, что погибший от ковида ребенок едва достиг одного года. В ведомстве уточнили, что у малыша была тяжелая соматическая патология. Но фактической причиной смерти назван коронавирус. Это первый подобный случай в этом году.

О трагедии в петербургской больнице мы сообщали накануне.