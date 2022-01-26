Движение на 8 трассах Ленобласти будет ограничено 27 января

Дорожные работы на участках некоторых трасс Ленинградской области ограничат движение транспорта. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.
Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:
— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 74-92 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
-км 22 ограничение скорости движения в направлении области с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
— км 41 ограничение скорости движения в направлении области с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
— км 74-79, км 80-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
— км 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:
— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 629-630, км 657-658, км 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;
— км 16 (проезд через г. Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:
— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 130-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;
— км 110, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-114 «Вологда – Тихвин»:
— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;
— км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.
А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:
— км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 27.01.2021 до 08:00 28.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;
— км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
— подъезд к г. Выборг №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;
— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.
А-181 «Выборг-Светогорск»:
— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;
— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;
— км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.
А-181 «Магистральная»:
— км 30-32 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов.
А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:
— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, а/остановок;
— км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов;
— км 76-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.