Движение на 8 трассах Ленобласти будет ограничено 27 января

Дорожные работы на участках некоторых трасс Ленинградской области ограничат движение транспорта. Публикуем перечень дорог, где придется сбавить скорость.

Р-21 «Кола» Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия:

— км 12-179 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 74-92 ограничение скорости движения в сторону СПб с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;

-км 22 ограничение скорости движения в направлении области с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 41 ограничение скорости движения в направлении области с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 74-79, км 80-84 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 134-136 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

М-10 «Россия» Москва – Тверь – Великий Новгород – Санкт-Петербург:

— км 593-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 629-630, км 657-658, км 672-674 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия;

— км 16 (проезд через г. Тосно) ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» Кировск – Мга – Гатчина – Большая Ижора:

— км 105-149 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 130-134 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, уборка снежного вала;

— км 110, 130 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

Вам будет интересно Названы причины гибели двух пациентов после похода к врачу в Петербурге По одной из версий, медики могли перепутать барий, используемый в обследовании ЖКТ, с другим веществом. Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на... 26.01.2022 75

А-114 «Вологда – Тихвин»:

— км 479-532 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, ремонт, выправка, установка дорожных знаков;

— км 480 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 до 19:00, устранение деформаций а/б покрытия.

А-181 «Скандинавия» Санкт-Петербург – Выборг – граница с Финляндской Республикой:

— км 60-70 ограничение скорости движения в оба направления с 08:00 27.01.2021 до 08:00 28.01.2021, уборка снежных валов, очистка шумозащитных экранов;

— км 100-132 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;

— подъезд к г. Выборг №1, №2 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов;

— км 125-126; 142-143 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.

А-181 «Выборг-Светогорск»:

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров, вывоз снега;

— км 37-48 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, уборка снежных валов автогрейдером;

— км 0-10 ограничение скорости в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка тротуаров и уборка снежных валов.

А-181 «Магистральная»:

— км 30-32 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов.

А-121 «Сортавала» Санкт-Петербург – Сортавала – автомобильная дорога Р-21 «Кола»:

— км 0-37 ограничение скорости движения в оба направления с 09:00 до 19:00, очистка дорожных знаков, а/остановок;

— км 27 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, очистка шумозащитных экранов;

— км 76-74 ограничение скорости движения в сторону СПб с 09:00 до 19:00, ликвидация деформаций а/б покрытия.