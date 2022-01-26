Следственный комитет РФ выступил за отмену сроков давности за педофилию

СК РФ поддержал недавнюю инициативу об отмене сроков давности насильственных преступлений в отношении несовершеннолетних.

Об этом заявила и.о. руководителя управления процессуального контроля за расследованием отдельных видов преступлений Следственного комитета РФ Евгения Минаева, передает ТАСС 26 января.

Анализ наших уголовных дел, которые расследует Следственный комитет, указывает, что лица с сексуальным насилием в раннем возрасте обращаются к нам уже после 18 лет. Почему это происходит? Потому что человек может самостоятельно прийти и подать заявление в органы полиции, СК, и уже не нужен опекун, — отметила Минаева на заседании рабочей группы под руководством зампредседателя Госдумы Ирины Яровой по подготовке проекта федерального закона, направленного на усиление мер защиты детей от сексуального насилия.