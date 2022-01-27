В Санкт-Петербурге за три дня сгорели четыре автомобиля

Автор: Александр Селиванов
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Среди сгоревших авто есть даже мусоровоз.

По информации разных сообществ в социальных сетях, в Санкт-Петербурге за половину рабочей недели сгорели четыре автомобиля.

Первый автомобиль загорелся 26 января на парковке Ленты в Рыбацком. Вся парковка была покрыта густым дымом.

В этот же день на Невском проспекте около Маяковской полностью выгорел кроссовер Chevrolet.

Уже 25 января на Передовиков полыхала Газелька. Огонь охватил весь кузов грузовичка.

А в начале недели 24 января на одной из улиц города загорелся мусоровоз, который так нужен при текущей ситуации с отходами в Северной столице.

Информация о пострадавших во всех случаях не поступала. Спасатели просят водителей быть внимательными на дорогах и следить за состояние автомобиля.

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22.01.2022 344
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