Потепление и метель принесет в Санкт-Петербург западный атмосферный фронт

Температура воздуха опустится лишь до -4 градусов.
По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в четверг по Санкт-Петербургу пронесется метель при небольшом похолодании.
Так, в городе ожидается южный ветер 4-9 м/с и повышение температуры до -2…-4 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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26.01.2022 35