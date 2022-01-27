Потепление и метель принесет в Санкт-Петербург западный атмосферный фронт

Температура воздуха опустится лишь до -4 градусов.

По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в четверг по Санкт-Петербургу пронесется метель при небольшом похолодании.

Так, в городе ожидается южный ветер 4-9 м/с и повышение температуры до -2…-4 градусов.

Атмосферное давление будет ниже нормы.