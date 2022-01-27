В Киришах задержан грабитель, укравший крест и икону у пенсионерки под угрозой ножа

По информации ivbg.ru, еще 14 января произошло нападение на 64-летнюю пенсионерку в Киришском районе Ленинградской области.
По словам пострадавшей, грабитель ударил ее в грудь, поднес нож к горлу и отобрал сумку, в которой лежали 4000 рублей, документы, два мобильных телефона, золотая цепочка с крестиком и иконка с Девой Марией Иисусом Христом.
Грабитель задержан 25 января около 00:00 – им оказался 33-летний житель Киришей. При нем оказалась часть похищенных у женщины вещей. Установлено, что в июле 2021 года он привлекался по делу о краже.
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22.01.2022 1977