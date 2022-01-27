У 90-летней жительницы Порошкино украли 500 тысяч рублей

По информации ivbg.ru, 26 января около 12:00 в полицию Всеволожского района обратилась 90-летняя жительница деревни Порошкино.

Она сообщила, что неизвестный проник в ее деревянный одноэтажный дом и украл около 500 тысяч рублей. На кражу у вора было четыре дня, в течение которых жилище пустовало.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.