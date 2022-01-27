В Петербурге и Ленобласти продезинфицировали более 56 тысяч вагонов поездов

С начала года от вируса обработали 56 477 вагонов пригородных поездов, курсирующих по Петербургу и Ленобласти.

Как сообщает Северо-Западная пригородная пассажирская компания, за сутки специалисты успевают продезинфицировать более 2,2 тысячи вагонов. Они тщательно обрабатывают антисептиком подлокотники, спинки кресел, сиденья, откидные столики, поверхности дверей, багажные полки и стеллажи. Полностью дезинфицируют туалеты в поездах. Также обработку проходят вокзалы.

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Госветслужба в свою очередь с начала года обработала 72 общественных объекта общей площадью 161 тысяча квадратных метров.