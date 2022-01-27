Видео: массовая авария тормозит движение на ЗСД

Порядка четырех автомобилей попали в аварию на Западном скоростном диаметре днем, 27 января. Очевидцы делятся кадрами с места происшествия.
Видео последствий аварии публикует портал «Мегаполис» в четверг, 27 января. Судя по кадрам, четыре автомобиля попали «в замес» на ЗСД у съезда на набережную Макарова в Петербурге. Один из участников происшествия стал большегруз, влетевший в дорожное ограждение.
Обстоятельства ДТП еще выясняются. Состояние людей пока неизвестно.
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26.01.2022 162