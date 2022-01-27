Все школы Кингисеппа эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Ленобласти все школы Кингисеппа эвакуируют из-за письма с угрозами, учреждения проверяют спецслужбы.

Сейчас в школах работают сотрудники Росгвардии и ОМВД. Ученики и учителя смогут вернуться к занятиям после окончания штатных мероприятий правоохранительных органов, сообщает пресс-служба комитета образования Кингисеппского района.

Сегодня, 27 января, также были эвакуированы шесть школ в Сосновом Бору. Также в течение недели в регионе из-за лжеминеров эвакуировали школы во Всеволожске, Новогорелово и Волосово.