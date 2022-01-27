Выплаты и пособия вырастут на 8,4 процента с 1 февраля

Соответствующее постановление об индексации некоторых выплат и пособий подписал Мишустин.

Как стало известно РИА Новости, прибавка на 8,4% касается выплат инвалидам, ветеранам, чернобыльцам, Героя России, а также пострадавшим на производстве. Кроме того, также увеличатся некоторые выплаты на детей.

В числе таких выплат – единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком, единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью, — сообщает пресс-службе правительства.

Также в правительстве напомнили, что с 1 февраля вырастет размер материнского капитала. На первого ребенка он составит 524,5 тысячи рублей (ранее 483,9 тысяч рублей), а на второго и последующих детей — до 693,1 тысячи рублей.