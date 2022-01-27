Депутаты Ленобласти возложили венки и цветы к монументу «Матери-Родины»

Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.
Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в церемонии возложения цветов приняли участие депутаты областного ЗакС.
В церемонии приняли участие представители федеральных органов власти во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, члены Правительства и депутаты парламентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Вооруженных Сил, судебных и правоохранительных органов, духовенства, дипломатического корпуса, общественных организаций, ветераны и жители города и области. После полудня планируется посещение Пискаревского мемориального кладбища Президентом России Владимиром Путиным.
Почтить память жителей и защитников города на Неве пришли представители Ленинградской области. Областной парламент представляли вице-спикеры областного парламента Саяд Алиев и Татьяна Тюрина (оба — «Единая Россия»), руководители фракций Вадим Гришков (КПРФ) и Андрей Лебедев (ЛДПР), депутаты Александр Рязанов («Единая Россия») и Алексей Фомин («Справедливая Россия — За правду»). Колонну Правительства возглавила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.
Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Всё это время — на протяжении 27 месяцев — город находился под артиллерийским обстрелом противника. С осени 1941 года было несколько попыток прорвать кольцо. Удачной оказалась лишь шестая операция советских войск «Искра» в январе 1943 года (прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 января). Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.
Ленинградцам и защитникам города эта победа досталась страшной ценой. За весь период Ленинградской битвы (с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.) наши войска безвозвратно потеряли около 980 тысяч солдат и офицеров, а в самом осажденном городе за время блокады от голода, бомб и снарядов погибло более миллиона человек.
Пискаревское мемориальное кладбище — величайший в мире памятник жертвам Великой Отечественной войны, всем ленинградцам и защитникам города. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда. Есть на мемориале и около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.