Депутаты Ленобласти возложили венки и цветы к монументу «Матери-Родины»

Сегодня, в день 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, на Пискарёвском мемориальном кладбище прошла торжественно-траурная церемония.

Как рассказали в пресс-службе ЗакСобрания Ленобласти, в церемонии возложения цветов приняли участие депутаты областного ЗакС.

«Огромный город в течение двух с половиной лет практически в полном вражеском окружении не только сражался, боролся с голодом и холодом, но и продолжал помогать фронту, стране, — говорится в обращении спикера Заксобрания Ленобласти Сергея Бебенина по случаю памятной даты. — Город не просто выживал, он жил, помогал стране и ковал победу! Полтора миллиона защитников города удостоены медали «За оборону Ленинграда». Эта медаль и сегодня остается в памяти народа одной из самых почетных наград Великой Отечественной войны».

В церемонии приняли участие представители федеральных органов власти во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, члены Правительства и депутаты парламентов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, представители Вооруженных Сил, судебных и правоохранительных органов, духовенства, дипломатического корпуса, общественных организаций, ветераны и жители города и области. После полудня планируется посещение Пискаревского мемориального кладбища Президентом России Владимиром Путиным.

Почтить память жителей и защитников города на Неве пришли представители Ленинградской области. Областной парламент представляли вице-спикеры областного парламента Саяд Алиев и Татьяна Тюрина (оба — «Единая Россия»), руководители фракций Вадим Гришков (КПРФ) и Андрей Лебедев (ЛДПР), депутаты Александр Рязанов («Единая Россия») и Алексей Фомин («Справедливая Россия — За правду»). Колонну Правительства возглавила вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк.

«Это не только часть истории нашего государства, это часть каждого россиянина! Уверена, жители Ленинградской области всегда будут свято и трепетно хранить память о тех далеких событиях и их участниках в своих сердцах. Сегодня мы склоняем головы перед подвигом ленинградцев, защитников Ленинграда и тех, кто, мужественно оберегал единственную ниточку, связывающую осажденный город с «большой землёй» ― «Дорогу жизни», ― отметила Анна Данилюк.

Блокада Ленинграда — одна из самых трагических и героических страниц в истории Великой Отечественной войны. Длилась 872 дня (с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года). Всё это время — на протяжении 27 месяцев — город находился под артиллерийским обстрелом противника. С осени 1941 года было несколько попыток прорвать кольцо. Удачной оказалась лишь шестая операция советских войск «Искра» в январе 1943 года (прорыв блокады Ленинграда произошёл 18 января). Полностью блокада была снята 27 января 1944 года.

Ленинградцам и защитникам города эта победа досталась страшной ценой. За весь период Ленинградской битвы (с 10 июля 1941 г. по 9 августа 1944 г.) наши войска безвозвратно потеряли около 980 тысяч солдат и офицеров, а в самом осажденном городе за время блокады от голода, бомб и снарядов погибло более миллиона человек.

Пискаревское мемориальное кладбище — величайший в мире памятник жертвам Великой Отечественной войны, всем ленинградцам и защитникам города. Здесь в братских могилах покоятся 420 тысяч жителей Ленинграда, погибших от голода, холода, болезней, бомбёжек и артобстрелов, а также 70 тысяч воинов — защитников Ленинграда. Есть на мемориале и около 6 тысяч индивидуальных воинских могил.