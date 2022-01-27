Момент аварии на заснеженной дороге в Сертолово попал на видео

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами ДТП на одной из улиц Сертолово. Спровоцировало столкновение нечищеная от снега дорога.

Видео появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 27 января.

Как видно на кадрах, «Лада Ларгус» въехала в бок черной иномарки, которую занесло на не расчищенной дороге. При этом, водитель «Лады» заранее пытался затормозить и до начала аварийной ситуации ДТП на разрешенной скорости.

В комментариях многие пользователи отметили, что водитель отечественного авто поступил правильно, когда не стал перестраиваться в соседний свободный ряд. По мнению комментаторов, это могло спровоцировать еще больше последствий.

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27.01.2022 105
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