Момент аварии на заснеженной дороге в Сертолово попал на видео

Очевидец поделился кадрами ДТП на одной из улиц Сертолово. Спровоцировало столкновение нечищеная от снега дорога.

Видео появилось в группе ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб днем, 27 января.

Как видно на кадрах, «Лада Ларгус» въехала в бок черной иномарки, которую занесло на не расчищенной дороге. При этом, водитель «Лады» заранее пытался затормозить и до начала аварийной ситуации ДТП на разрешенной скорости.

В комментариях многие пользователи отметили, что водитель отечественного авто поступил правильно, когда не стал перестраиваться в соседний свободный ряд. По мнению комментаторов, это могло спровоцировать еще больше последствий.