Фото: в Выборге иномарка приземлилась на отбойник из-за «снежного трамплина» вдоль дороги

Автор: Анастасия Щербакова
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Очевидец поделился кадрами с места ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Пользователи соцсетей оценили «мастерство» водителя по преодолению препятствий.

Кадр с места аварии появился в паблике Интересные события в Выборге днем, 27 января. Как отметил очевидец, машина в результате неудачного маневра залетела на дорожный ограничитель, присыпанный снегом. В данном случае сугроб вдоль дороги сыграл роль трамплина и машина оказалась дном на металлической конструкции.

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Фото: Интересные события в Выборге
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