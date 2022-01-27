Фото: в Выборге иномарка приземлилась на отбойник из-за «снежного трамплина» вдоль дороги

Очевидец поделился кадрами с места ДТП в Выборгском районе Ленобласти. Пользователи соцсетей оценили «мастерство» водителя по преодолению препятствий.

Кадр с места аварии появился в паблике Интересные события в Выборге днем, 27 января. Как отметил очевидец, машина в результате неудачного маневра залетела на дорожный ограничитель, присыпанный снегом. В данном случае сугроб вдоль дороги сыграл роль трамплина и машина оказалась дном на металлической конструкции.