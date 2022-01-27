Рыбаков со сломанным снегоходом спасли в Ленобласти

В дежурную смену ПСО города Новая Ладога Аварийно-спасательной службы Ленинградской области сообщили о том, что рыбакам рядом с деревней Креницы в Волховском районе нужна помощь.
У двоих мужчин сломался снегоход. Они не могли самостоятельно добраться до берега.
Спасатели прибыли на место, оперативно нашли пострадавших, доставили их на берег и передали родственникам.
Вам будет интересно
«Вам, русским, не понять»: юноша прилетел из Таджикистана за жизнью земляка в Петербург. Зачем зарезал – не говорит
Как сообщал ivbg.ru, 24 января тело таксиста с перерезанным горлом нашли в салоне автомобиля, который стоял на съезде с пандуса...
27.01.2022 62