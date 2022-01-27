Рыбаков со сломанным снегоходом спасли в Ленобласти

Автор: Сергей Агутин
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В дежурную смену ПСО города Новая Ладога Аварийно-спасательной службы Ленинградской области сообщили о том, что рыбакам рядом с деревней Креницы в Волховском районе нужна помощь.

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Фото: Управление по обеспечению мероприятий гражданской защиты Ленинградской области

У двоих мужчин сломался снегоход. Они не могли самостоятельно добраться до берега.

Спасатели прибыли на место, оперативно нашли пострадавших, доставили их на берег и передали родственникам.

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