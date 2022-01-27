Петербуржец пытался продать 47 кг наркотиков за €100 тысяч возле Колтушей

По информации ivbg.ru, 27 января Всеволожский суд вынес приговор 37-летнему жителю Санкт-Петербурга. Ему вменяли покушение на сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размере.

Следствию удалось доказать, что петербуржец пытался 47 килограммов наркотиков во Всеволожском районе. Еще 10 брикетов наркотического средства нашли при обыске в арендованном гараже.

Дилера задержали сотрудники ФСБ в сентябре 2019 года в лесу возле деревни Колтуши – он пытался продать свой товар за €100 000. Решением суда, мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.