Рабочие приступили к консервации усадебного дома Роткирха, Лелонга в Кингисеппсокм районе

Возрождение памятника истории и культуры 19 века было поддержано правительством Ленинградской области. Также отозвались крупные российские корпорации.

На объекте уже трудятся реставраторы из Петербурга. Работы по консервации усадьбы поддержали крупные госкорпорации. Так, свою помощь предложили Nord Stream 2 AG, оператор морского газопровода «Северный поток — 2».

Усадьба восстанавливается как уникальное пушкинское место России, как классическая русская усадьба, в которой разместится культурный центр Кингисеппского района.