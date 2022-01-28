Пенсионный фонд России может прекратить существование

Как сообщает «Коммерсант», в 2023 году в России могут объединить Фонд социального страхования (ФСС) и Пенсионный фонд (ПФР) в единую организацию под названием Социальный фонд.
Новой структуре присвоят организационно-правовой статус внебюджетного фонда. За счет слияния сократят расходы на административный аппарат. Однако основная масса сотрудников обеих организаций – это около 130 000 человек – сохранят работу.
В Министерстве труда и социальной защиты внесут соответствующий закон на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию.
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27.01.2022 115