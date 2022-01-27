Попавших в опалу казахстанских топ-менеджеров позвали работать сварщиками

Казахстанская компания «АстанаГаз» позвала на работу бывших топ-менеджеров крупнейшего правительственного инвестфонда «Самрук-Казына», основанного экс-президентом Нурсултаном Назарбаевым, которые в процессе перетряски руководства страны попали в опалу и были уволены.

В предложении перечислены такие вакансии, как сварщик, слесарь и разнорабочий. Условия труда включают ненормированный рабочий день, работу в праздники и выходные, иногда без перерывов на обед. Из плюсов названы: работа на свежем воздухе, спецодежда за счет компании и зарплата в 170 тысяч тенге (30,6 тысячи рублей).

Бывших топ-менеджеров попросили поторопиться с трудоустройством, потому что число вакансий ограничено. Объявление опубликовано на странице компании в Facebook.