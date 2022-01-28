На лидера QR-сопротивления в Петербурге возбудили дело о коррупции

Как сообщал ivbg.ru, магазины Санкт-Петербурга присоединились к бойкоту QR-кодов. По словам инициатора Александра Коновалова, участники акции стремятся не допустить, чтобы сотрудники комитетов Смольного «кошмарили и так закошмаренных коммерсантов».

По информации ivbg.ru, 28 января оперативники Управления собственной безопасности ГУ МВД посетили загородный дом и офис лидера QR-сопротивления в Санкт-Петербурге Александра Коновалова. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взятке).

По версии следствия, в сентябре 2021 года Александр Коновалов получил 50 000 рублей от управляющей антикафе Pacman на Вознесенском проспекте. Цель взятки, по данным следствия, чтобы ей вернули изъятые в ходе полицейского рейда кальяны и некоторые другие вещи.