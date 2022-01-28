Небольшой снег и до -10°C — погода в Ленобласти на 29 января

В субботу, 29 января, в Ленобласти ожидается облачная с прояснениями погода.

Согласно сообщениям синоптиков, ночью в большинстве районов пройдет небольшой, местами умеренный снег. Днем местами ожидается небольшой снег.

Температура воздуха ночью -6…-11°C, местами -14…-17°C, днем -2…-7°C, на востоке местами до -10°C. Ветер ночью северный, северо-западный, днем юго-западный, южный слабый, днем на западе умеренный. На дорогах гололедица.