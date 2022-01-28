Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Теперь педофилам, попавшимся повторно на подобных преступлениях, будет грозить пожизненный срок в тюрьме.

Об этом в пятницу, 28 января передает РИА Новости. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на сайте правовой информации.

Высшая мера наказания в России теперь будет действовать на: