Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Теперь педофилам, попавшимся повторно на подобных преступлениях, будет грозить пожизненный срок в тюрьме.
Об этом в пятницу, 28 января передает РИА Новости. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на сайте правовой информации.
Высшая мера наказания в России теперь будет действовать на:
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педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет;
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случаи, когда жертвами насильника стали два и более ребенка;
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случаи, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.
Предварительное следствие по данным преступлениям будет в компетенции сотрудников Следственного Комитета.
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