Путин подписал закон о пожизненном заключении для педофилов-рецидивистов

Автор: Анастасия Щербакова
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Теперь педофилам, попавшимся повторно на подобных преступлениях, будет грозить пожизненный срок в тюрьме.

Об этом в пятницу, 28 января передает РИА Новости. Соответствующий закон, подписанный президентом, опубликован на сайте правовой информации.

Высшая мера наказания в России теперь будет действовать на:
  • педофилов-рецидивистов, которые надругались над детьми в возрасте до 18 лет;
  • случаи, когда жертвами насильника стали два и более ребенка;
  • случаи, когда это сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления.

Предварительное следствие по данным преступлениям будет в компетенции сотрудников Следственного Комитета.

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