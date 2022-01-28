Самые высокие сугробы в Ленобласти намело в Тихвине и Лодейном Поле

Ленобласть и Петербург обновили рекорды нынешней зимы по высоте снежного покрова, рассказал ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус.

В Ленобласти, по данным на 28 января, больше всего снега выпало в Лодейном Поле и Тихвине. Там высота сугробов составляет 71 сантиметр. Согласно прогнозу, в предстоящую субботу снег постепенно прекратится, а в воскресенье в регионе ожидаются новые снегопады.

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В Петербурге снежный покров подрос до 38 сантиметров. Циклон «Мари» с самого утра в четверг, 27 января, начал засыпать город снегом, и только за минувшую ночь выпало порядка 3 миллиметров осадков.

Напомним, обращения по уборке снега принимает снежный штаб в группе во ВКонтакте. В регионе для водителей также открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.