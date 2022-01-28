Сменившего пол мужчину отправили в женскую колонию в Воронеже

Советский суд Воронежа по запросу ФСИН пояснил, как поступить с осужденным неясного гендера.

Осужденный за попытку сбыта наркотиков по документам значился мужчиной, имел паспорт и справку из ЗАГС о смене пола с женского на мужской, изменении ФИО.

На основании этого суд приговорил его к трем годам в мужской колонии общего режима.

Однако уже после утверждения приговора решение врачебной комиссии о перемене осужденным пола признали незаконным. Теперь осужденный отправится в женскую колонию.