Сменившего пол мужчину отправили в женскую колонию в Воронеже

Советский суд Воронежа по запросу ФСИН пояснил, как поступить с осужденным неясного гендера.
Осужденный за попытку сбыта наркотиков по документам значился мужчиной, имел паспорт и справку из ЗАГС о смене пола с женского на мужской, изменении ФИО.
На основании этого суд приговорил его к трем годам в мужской колонии общего режима.
Однако уже после утверждения приговора решение врачебной комиссии о перемене осужденным пола признали незаконным. Теперь осужденный отправится в женскую колонию.
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09.01.2022 3227