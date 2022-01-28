Максимальное пособие при беременности к 2025 году составит больше 600 тысяч рублей

Введение единого тарифа увеличит данную выплату почти на треть к 2025 году.

Начисление пособия при беременности разъяснил Минтруд в пятницу, 28 января, передает РИА Новости.

Так, при утверждении единого тарифа к 2025 году максимальная сумма выплаты по беременности за 140 календарных дней составит 660,9 тысячи рублей.

Максимальная сумма пособия по беременности и родам за 140 календарных дней к 2025 году составит 660,9 тысячи рублей, при действующей модели – 435,9 тысячи рублей, — говорится в сообщении Минтруд.

Также при введение единого тарифа к 2025 году увеличится пособие по уходу за ребенком и оставит 57,4 тысяч рублей при нынешних почти 38 тысячах.