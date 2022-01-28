Проценко назвал особенность новой волны коронавируса в России

Главврач ГКБ № 40 в Коммунарке заявил, что очередная волна Covid-19 оказывает колоссальную нагрузку на первичное звено системы здравоохранения.

Слава Проценко цитирует РИА Новости в пятницу, 28 января. Врач отметил, что особое внимание сейчас уделяется именно перезагрузке первичного звена.

«С коллегами отмечаем, что особенностью новой волны заболеваемости, где доминирующим становится омикрон, становится рост нагрузки на первичное амбулаторное звено. Относительно лёгкое течение заболевания, госпитализация в стационары растёт не столь взрывными темпами, а основное количество пациентов лечатся у терапевтов», — говорит Денис Проценко.