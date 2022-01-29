«Дацик» проиграл в поединке с Зелимханом «Пулеметчиком»

Уроженец Сланцев Вячеслав Дацик проиграл главный бой вечера на турнире «Вечер бокса» на РЕН ТВ куда более меньшему по габаритам оппоненту.

Об этом рассказали Известия в минувшие сутки.

Во втором раунде «Рыжий Тарзан» бросился на «Пулеметчика», однако последний то и дело постоянно на отходах пробивал корпус Дацика. При этом, кажется, что Вячеслав их и не замечал.

Третий раунд Дацик начал с серии быстрых ударов по корпусу Зелимхана. Спустя короткое время «Рыжий тарзан» схватил оппонента за горло и повалил на ринг. За это с боксера сняли один балл.