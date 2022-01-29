В Первомайском появится новая амбулатория

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото:«Леноблгосэкспертиза»

Поселок Первомайское в Выборгском районе Ленобласти обзаведется амбулаторией. Она будет рассчитана на 50 посещений в смену.

Как передает «Леноблгосэкспертиза«, ведомство выдало положительное заключение на строительство амбулатории в поселке Первомайское Выборгского района Ленинградской области. Медицинское учреждение будет располагаться на улице Ленина, 48а. Финансирование строительства происходит за счет регионального бюджета

Как уточнили в ведомстве, амбулатория будет состоять из взрослого и детского отделений. Рассчитана она будет на 50 посещений в день. Во взрослом отделении запроектированы два кабинета терапевта и кабинет стоматолога. В детском — кабинет педиатра, процедурная и кабинет здорового ребенка. Также в амбулатории будут кабинеты физиотерапии и вакцинации.

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28.01.2022 81
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