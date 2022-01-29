Два тела обнаружили после пожара в бане под Бугодощью

В ночь на пятницу, 28 января, в Киришском районе Ленобласти произошёл пожар в деревенской бане.
Как передает региональный МЧС, информация о пожаре на улице Центральная в деревне Среднее село поступило на пульт в 3:14 ночи. На указанном адресе горела баня площадью 18 квадратных метров. Как рассказали в ведомстве, в 4:25 пожар был ликвидирован.
В ходе обследования сгоревшего помещения спасатели обнаружили тела двух человек. Как уточнили в правоохранительных органах, останки 67-летней владелицы бани и ее 40-летнего соседа направлены в морг.
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28.01.2022 169