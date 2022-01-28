Супруг опознал тело женщины, утонувшей в проруби у деревни Выра

Ранее стало известно, что тело Анны Усковой, совершившей роковой прыжок в прорубь, нашли.

Как передают Невские Новости вечером, 28 января, муж покойной женщины опознал ее. На данный момент на месте, где была развернута поисковая операция, уже никого нет. Кроме того, в месте, где была найдена Анна Ускова, крайне тонкий лед и находиться там небезопасно.

К слову, супруг утонувшей женщины все это время находился рядом со спасателями.

Недавно ivbg.ru писал, что новость о трагедии появилась в Британии. На популярном англоязычном ресурсе вышла статья о роковом прыжке Анны Усковой в прорубь.