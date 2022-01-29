Метель, снег и до -11°C — погода в Ленобласти на 30 января

В ближайшие сутки в Ленобласти ожидаются умеренные осадки в виде снега и слабая метель.

Как передает МЧС по Ленинградской области, в ближайшие сутки в Ленобласти установится облачная погода, местами в регионе ожидаются метели и снег.

Ночью: в центральных и западных районах снег, местами сильный; на востоке местами небольшой снег. Днем снег, местами сильный. В течение суток в отдельных районах метель. Ветер юго-восточный, южный 8-13 м/с, местами порывы 15-18 м/с. Температура воздуха ночью -3…-8 гр., на востоке местами до -11 гр., днем 0…-5 гр. На дорогах снежные заносы, гололедица. Атмосферное давление будет ночью понижаться, днем- повышаться.