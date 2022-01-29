В Ленобласти нашли машину пропавшего 61-летнего лесничего

Предварительно известно, что найдена белая «Нива» лесничего. Машину обнаружили посреди леса у охотничьего домика в Выборгском районе Ленобласти.

По информации Фонтанки, днем, 29 января, поисковики заметили служебную машину, на которой Николай Бобров уехал 26 января на работу. Сведений о самом пропавшем до сих пор нет.

Напомним, Николай Васильевич отправился утром, 26 января в лес по работе на служебном автомобиле «Нива». Он является лесничим Красносокольского участкового лесничества.

По утверждению близких и коллег, с мужчиной наверняка что-то произошло, поскольку места, куда он отправился, ему хорошо известны.