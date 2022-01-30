В Ленобласти днем будет бушевать метель

Температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов.
По информации синоптиков Гидрометцентра, 30 января в Ленобласти будет идти сильный снег. Местами снегопад перейдет в сильную метель.
Отмечается, что температура наружного воздуха составит от 0 до -5 градусов по Цельсию.
Водителей просят быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.
Вам будет интересно
Фотографу удалось передать зимнюю сказку, которая появилась в лесу. В сообществе Мой Сосновый Бор появились фотографии морозного леса в окрестностях города. Фотограф...
24.01.2022 244