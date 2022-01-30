В Ленобласти днем будет бушевать метель

Температура будет варьироваться от 0 до -5 градусов.

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По информации синоптиков Гидрометцентра, 30 января в Ленобласти будет идти сильный снег. Местами снегопад перейдет в сильную метель.

Отмечается, что температура наружного воздуха составит от 0 до -5 градусов по Цельсию.

Водителей просят быть осторожными на дорогах и учитывать погодные условия.