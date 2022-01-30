Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался в возрасте 85 лет

Он давно перестал сниматься и удалился от шума мира шоу-бизнеса, но всегда пребывал где-то рядом с нами — своими зрителями.

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86-м году жизни. Об этом сообщил Союз кинематографистов.

Актёр скончался после продолжительной болезни. Ранее его положили в Коммунарку с подозрением на коронавирус, но все тесты были отрицательными. При этом у актера 17 января результаты КТ актёра показали обширное поражение лёгких. Из-за сопутствующих заболеваний состояние актёра ухудшалось. Так, 12 января ему провели операцию на желудке. 21 января СМИ сообщили о выписке Куравлёва и переводе его в хоспис.

Зрители полюбили Леонида Куравлева за роли в таких фильмах, как «Афоня», «Иван Васильевич меняет профессию» и других.