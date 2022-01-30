Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной актера Леонида Куравлева

Актер скончался после продолжительной болезни.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РСФСР Леонида Куравлева.

По словам главы региона, из жизни ушел один из выдающихся артистов нашего кинематографа, любимый миллионами зрителей. Ни один из героев Куравлева не подходит под шаблонное определение «положительный» или «отрицательный», подметил Дрозденко.

Также губернатор отметил, что зрители любили всех героев актера, потому что в каждого своего экранного персонажа Леонид Куравлев вкладывал часть собственной харизмы и огромный актерский талант.

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