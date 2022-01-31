Из-за «Нади» и «Марии» дорожные службы Ленобласти работают в усиленном режиме

Циклоны с женскими именами вынуждают дорожников Ленобласти работать круглые сутки.

«За минувшие выходные дорожники вычистили от снега и наледи почти 26 тысяч километров региональных трасс и обочин. В общей сложности безопасное движение на региональных трассах сейчас обеспечивают почти 400 единиц спецтехники», — отметили в правительстве Ленобласти.

Всю неделю в Ленинградской области ожидаются сильные метели и ветер. Температура воздуха будет составлять от -1 до -6 градусов по Цельсию.

Напомним, что в регионе для водителей открыта круглосуточная «горячая» линия по ситуации на региональных дорогах — 8(812) 251-42-84. На связи дорожники и в Инстаграмме — @dorogi_lo.

Обращения по поводу уборок федеральных трасс, проходящих по территории Ленинградской области и КАДа принимаются диспетчерской службой ФКУ Упрдор «Северо-Запад» по номеру 8 (812) 405-08-60. О плохой уборке местных улиц и дворов следует сообщать по телефонам единых диспетчерских служб в районах Ленобласти, номера телефонов по ссылке.