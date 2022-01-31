В Ленобласти готовятся ужесточить ограничения по COVID-19 для детей и подростков

Автор: Сергей Агутин
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В Ленинградской области в связи с ростом заболеваемости омикрон-штаммом COVID-19 среди детей готовятся усилить ковид-ограничение.  

По информации ivbg.ru, изменения в антиковидном постановлении затронут несовершеннолетних:

  • несовершеннолетние временно не смогут посещать организации физической культуры и спорта (за исключением спортсменов профессиональных клубов, организованных группами детей, классов и групп одной образовательной организации;
  • несовершеннолетние не смогут посещать зрелищные, досуговые и торжественные мероприятия (за исключением группы детей, которые учатся в одном классе/группе школьной или дошкольной образовательной организации);
  • для несовершеннолетих ограничивается работа спортивных, физкультурных организаций, тренировочных баз, в том числе расположенных в домах культуры, бассейнах и ФОК. В раздевалках может находится не более одного человека на четыре квадратных метра.

Диспансерное наблюдение жителей Ленинградской области будет осуществляться только с применением телемедицинских технологий. Профилактические осмотры несовершеннолетних разрешаются в следующих случаях:

  • дети первого года жизни;
  • оформление детей в образовательные учреждения;
  • оформление детей в организации отдыха и оздоровления.

Изменения в антикоронавирусное постановление могут быть приняты уже в начале февраля.

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31.01.2022 78
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