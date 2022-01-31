Фото: макет гранаты напугал пассажиров и персонал «Пулково»

По информации ivbg.ru, 31 января в 08:15 в дежурную часть Росгвардии сообщили о подозрительной находке в сумке у одного из пассажиров аэропорта «Пулково».

В сумке находился предмет, похожий на гранату. На место выехали сотрудники ОМОН.

Вскрыв сумку, взрывотехники нашли макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности. Его передали сотрудникам транспортной полиции.