Фото: макет гранаты напугал пассажиров и персонал «Пулково»

Автор: Сергей Агутин
-
Поделиться

По информации ivbg.ru, 31 января в 08:15 в дежурную часть Росгвардии сообщили о подозрительной находке в сумке у одного из пассажиров аэропорта «Пулково».

62zy
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу Ленобласти

В сумке находился предмет, похожий на гранату. На место выехали сотрудники ОМОН.

Вскрыв сумку, взрывотехники нашли макет гранаты РГД-5, не представляющий опасности. Его передали сотрудникам транспортной полиции.

Вам будет интересно
Фото: макет гранаты напугал пассажиров и персонал «Пулково» фото, Санкт-Петербург, росгвардия, пулково
Фото и подробности: мать из Мурино не видела умершую у няни в Петербурге дочь с 4 декабря
Как сообщал ivbg.ru, 30 января около 16:30 жительница Мурино, приехавшая из Узбекистана, заявила в полицию Всеволожского района о смерти трехлетней...
31.01.2022 128
Автор