Видео: убитый сотрудник ФСБ в Выборге пытался успокоить буйных посетителей клуба

Появилось видео с камеры наблюдения у ночного заведения в Выборге, где сотрудник ФСБ получил смертельное ранение ножом.

Видео публикуем Telegram-канал Mash на Мойке вечером, 31 января.

Обычная потасовка закончилась гибелью пограничника ФСБ по имени Евгений. Как пишет источник, 39-летний Александр и его спутница начали агрессивно вести себя с гардеробщицей в заведении «Красная поляна». Женщине пришел на помощь её знакомый посетитель, который и получил роковой удар ножом в торс.

На кадрах видно, как раненый Евгений заходит обратно в клуб, держась за сердце. Спасти его не удалось, он скончался на месте преступления. Нападавшего уже задержали. Ранее он был судим за кражу.

О происшествии стало известно ранее.