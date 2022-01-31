Сотрудника ФСБ убили у ночного клуба в Выборге

Следователи Выборгского района Ленобласти расследует уголовное дело об убийстве правоохранителя.
Как передает Фонтанка 31 января, информация об убийстве военного поступила в полицию от скорой помощи, которую вызвали в клуб «Красная поляна» на проспекте Ленина в Выборге. Администратор заведения позже рассказал полицейским, что раненый вошёл с улицы в районе пяти утра и сказал, что его ударили ножом.
Мужчина скончался до приезда медиков. Позже выяснилось, что погибшим оказался 37-летний военнослужащий, живущий в Выборге. Остальные обстоятельства происшествия выясняются.
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