Фотограф запечатлел красоту зимнего леса в Выборгском районе

Фотографу удалось передать зимнюю сказку, которая появилась в лесу.

Источник: https://t.me/astrophotoboloto Источник: https://t.me/astrophotoboloto

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии морозного леса в Линдуловской роще в Выборгском районе Ленобласти.

Фотограф сделал несколько снимков в лесной глуши, показав ее во всей красе.