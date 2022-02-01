Фотограф запечатлел красоту зимнего леса в Выборгском районе

Фотографу удалось передать зимнюю сказку, которая появилась в лесу.
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
Источник: https://t.me/astrophotoboloto
В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии морозного леса в Линдуловской роще в Выборгском районе Ленобласти.
Фотограф сделал несколько снимков в лесной глуши, показав ее во всей красе.
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24.01.2022 261