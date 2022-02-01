Фотограф запечатлел красоту зимнего леса в Выборгском районе

Автор: Александр Селиванов
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Фотографу удалось передать зимнюю сказку, которая появилась в лесу.

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Фотограф запечатлел красоту зимнего леса в Выборгском районе фотографы, фотографии, снег, Россияне, Россия, Природа в России, Природа в Ленобласти, природа, погода, морозы, лес, Ленобласть, зима, Выборгский районИсточник: https://t.me/astrophotoboloto

В телеграм-канале Астро Фото Болото появились фотографии морозного леса в Линдуловской роще в Выборгском районе Ленобласти.

Фотограф сделал несколько снимков в лесной глуши, показав ее во всей красе.

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24.01.2022 261
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