Финляндия раскрыла международный «конвейер» фальшивых виз, выдаваемых в Петербурге

«Сервисом» могли воспользоваться сотни иностранцев. Каждый из них платил от двух до четырех тысяч евро.

Как сообщает финский портал Yle, ссылаясь на пограничную службу юго-восточной Финляндии, финские пограничники задержали ехавшего из России эстонца. Он может быть одним из участников преступной схемы по выдаче поддельных шенгенских виз.

Остановили гражданина Эстонии на КПП «Нуйямаа». В ходе проверки при нем обнаружили четыре йеменских паспорта, в которых стоят шенгенские визы. Сотрудники поста заподозрили, что документы могут быть фальшивыми.

Следствие считает, что визы йеменцам предоставила некая преступная группа, в состав которой входили выходцы из Йемена в Финляндии. Клиентами были их соотечественники, которые жили в России и арабских странах. Следствие считает, что услугами могли воспользоваться сотни иностранцев. За услуги они платили от 2000 до 4000 евро.