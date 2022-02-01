Новую станция водоподготовки запустили в Глебычево

В поселке Выборгского района построена станция водоподготовки производительностью 700 кубометров в сутки.

Работы по установке и настройке модульных очистных сооружений провел Леноблводоканал. После запуска станции жители поселка Глебычево будут обеспечены чистой питьевой водой.

Напомним, что 2021-й год в нашем регионе объявлен Годом Чистой воды. Так в 2020 году областной бюджет выделил ГУП «Леноблводоканал» 15,3 млн руб. на проектирование объектов водоснабжения в Волхове, Выборге, Лодейном Поле, поселках Колчаново и Паша Волховского района.

Отметим, сегодня вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей