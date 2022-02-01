Компания Sylvamo, известная ранее как International Paper и получившая свое новое название в результате создания новой глобальной компании по производству бумаги, продолжает развивать программы своих социальных инвестиций, поддержки местного сообщества и реализации благотворительных программ на территории Северо-Запада России.

НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус» производит знакомую всем офисную бумагу SvetoCopy и Ballet на своем предприятии в городе Светогорске Выборгского района Ленинградской области, находящегося на границе с Финляндией. Данное предприятие представляет собой часть глобального бизнеса по производству бумаги, ныне действующего как Sylvamo Corporation – международной компании с производственными активами в Европе, России, Латинской Америке и Северной Америке.

В своей деятельности компания Sylvamo продолжает следовать принципам устойчивого развития и разумного использования возобновляемых ресурсов. «Зеленая» тема стоит особняком в работе предприятия. Прошедший 2021 год был ознаменован празднованием важного юбилея — бренду SvetoCopy исполнилось 25 лет. В честь юбилея компания запустила уникальную информационную программу «SvetoCopy − добрые дела не только на бумаге». Проведением данной программы компания подчеркивает важность восстановления и сохранения лесов для будущих поколений. Кстати, узнаваемый зеленый цвет пачки бумаги SvetoCopy также отражает приверженность компании принципам устойчивого развития и разумного использования возобновляемых ресурсов.

Особое внимание компании обращено на реализацию программы корпоративной социальной ответственности на территории Ленинградской области.

Марина Рунова, руководитель службы административно-социальной поддержки НПАО «Сильвамо Корпорейшн Рус»:

«Sylvamo продолжает начатое International Paper дело по поддержке местных сообществ – повсюду, где осуществляет свою деятельность. К 2021 году объем инвестиций в развитие социальных объектов города Светогорска превысил 10 млн. долларов США. Это большая поэтапная программа по реализации социальных и благотворительных программ нацелена на поддержку учреждений образования, здравоохранения, культуры и спорта, совета ветеранов, реабилитационного центра».

Подход к выбору и реализации социальных проектов в Sylvamo основан на таких приоритетах как: безопасность, спорт, забота, здоровье и благополучие. Компания стремится сделать город Светогорск более привлекательным местом для сотрудников градообразующего предприятия, людей, приезжающих в Светогорск, и, конечно, самих жителей города. Для достижения этой цели коллектив предприятия, партнеры и подрядчики работают как единое целое. Без участия каждого из них и вклада в реализацию социально значимых проектов «под ключ» их воплощение было бы невозможно.

«Добрые дела не остаются незамеченными – они как маяки светят тем, кому нужна поддержка от бизнеса. Мы не просто проявляем милосердие и чуткое отношение к людям, мы стремимся сделать жизнь более интересной и защищенной. Мы стараемся дарить радость, надежду, уверенность, процветание и благополучие целым коллективам и командам различных учреждений», — отмечает Марина Рунова.

Так, например, в период осенних каникул в прошлом году для комфорта и безопасности учеников и педагогов Светогорской школы компанией произведена реновация входной группы в здание образовательного учреждения. А в ноябре приобретено новое спортивное оборудование для спортсменов, занимающихся в секции дзюдо. Летом компания начала реализацию большого проекта по модернизации гостиничного комплекса Sylvamo, который станет социально-культурным центром города Светогорска. Помимо этого, в рамках благотворительной программы компания Sylvamo обеспечивает на постоянной основе дошкольные и образовательные учреждения офисной бумагой SvetoCopy и Ballet.