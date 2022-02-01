Прокуратура проверяет причины затора из сотни фур на финской границе в Торфяновке

В минувшие сутки появились кадры с границы Ленобласти и Финляндии, где десятки водителей большегрузов оказались в снежном плену. Инцидентом заинтересовалась транспортная прокуратура.

В ведомстве подтвердили, что причиной затора на границе стал сильный снегопад, вызванный циклоном «Надя» в ночь на 30 января. Однако виновным оказался не только циклон. Прокуратура считает, что пункт пропуска обслуживался недостаточным количеством спецтехники.

В связи с этим, ведомство даст оценку действиям ответственных лиц причастных к произошедшему и примет меры прокурорского реагирования.

Напомним, непогода застала врасплох порядка ста водителей большегрузов на границе Ленобласти и Финляндии. Фуры почти в неподвижном состоянии находились двое суток. Все это время водители были вынуждены существовать в нечеловеческих условиях — без туалетов, горячей еды и воды.